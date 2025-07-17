Врач Иващенко объяснила, с чем связано подергивание мышц

Подергивание мышц может быть связано с проблемами с почками или щитовидной железой. Об этом рассказала терапевт Анастасия Тимощенко.
Эксперт отметила, что также еще одной патологической причиной является интоксикация из-за инфекции и обезвоживания.
Врач добавила, что подергивания могут указывать на дефицит микроэлементов, таких как магний, а также быть следствием неврологических нарушений, связанных с расстройствами нервно-мышечной проводимости.
Тимощенко также указала, что хроническая интоксикация из-за употребления алкоголя или наркотических веществ может выступать еще одной возможной причиной.
— Непроизвольные сокращения, или подергивания отдельных пучков мышечных волокон называются фасцикуляции. Патологическими причинами развития фасцикуляций являются интоксикация, например, на фоне инфекций с обезвоживанием и заболевания, ассоциированные с нарушением обмена веществ, — заявила Анастасия Тимощенко в разговоре с News.ru.
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