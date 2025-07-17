Врач Иващенко объяснила, с чем связано подергивание мышц

Боль в спине — знакомая история для многих. Возможно, это симптом грыжи межпозвоночного диска. Что это за состояние, как оно проявляется в разных отделах позвоночника и как с ним можно справиться, рассказал «Вечерней Москве» руководитель центра лечения боли сети «Клиника Фомина», кандидат медицинских наук, нейрохирург Станислав Тимонин.