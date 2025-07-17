Мэр Серегей Шелест рассказал о работе над дефицитом городского бюджета

«В 2024 году доходы бюджета увеличились почти на 11% и составили более 45 млрд рублей. Однако и этих средств недостаточно для полноценного выполнения обязательств по развитию инфраструктуры города. По расчетам на основе методики минфина России наш нормативный бюджет на 2024 год должен составлять не менее 70 млрд рублей, и это без учета средств на исполнение судебных решений», — отметил Сергей Шелест.