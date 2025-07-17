Мэр Серегей Шелест рассказал о работе над дефицитом городского бюджета

Сегодня, 17 июля, мэр Омска Сергей Шелест представил депутатам горсовета отчет о деятельности городской администрации в 2024 году. Одной из тем стала работа по наполнению и исполнению бюджета Омска. Как признал Сергей Шелест, работа по наполнению городской казны ведется напряженная.
«В 2024 году доходы бюджета увеличились почти на 11% и составили более 45 млрд рублей. Однако и этих средств недостаточно для полноценного выполнения обязательств по развитию инфраструктуры города. По расчетам на основе методики минфина России наш нормативный бюджет на 2024 год должен составлять не менее 70 млрд рублей, и это без учета средств на исполнение судебных решений», — отметил Сергей Шелест.
В этой связи особое значение приобретает эффективное использование каждого бюджетного рубля. Приоритетным для администрации города остается исполнение социальных обязательств и судебных решений. Даже в условиях исторического максимума ключевой ставки и увеличения кредитной нагрузки, город не отступает от этих принципов.
К примеру, только в прошлом году на исполнение судебных решений городской бюджет затратил 3,8 млрд рублей. Средства пошли на расселение аварийного жилья, капитальный ремонт многоквартирных домов, ликвидацию свалок, устранение предписаний контролирующих органов, устройство линий наружного освещения. Только в 2024 году был выполнен восстановительный ремонт 14 линий наружного освещения протяженностью около 6 км, построено 42 новых объекта протяженностью 33 км.
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