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Коровы взобрались на холм, пытаясь спасти от затопления в якутском селе. Видео

В Якутии в селе Хара-Тумул паводок привел к затоплению сельскохозяйственных угодий, из-за чего коров и другой скот перевели на возвышенные участки местности. Очевидцы снял, как животные ютятся на небольшом островке, который еще не затопило водой.

В якутском селе из-за подтопления ферм коров увели на небольшие участки сухих территорий.

В Якутии в селе Хара-Тумул паводок привел к затоплению сельскохозяйственных угодий, из-за чего коров и другой скот перевели на возвышенные участки местности. Очевидцы снял, как животные ютятся на небольшом островке, который еще не затопило водой.

«Коровы ютятся на островке земли в затопленном якутском селе Хара-Тумул», — передает telegram-канал 360.ru. Отмечается, что из ряда сел животных вывезли.

В Оймяконском районе из-за паводка были эвакуированы 110 жителей. Как сообщили в МЧС, в результате разлива воды оказались подтоплены 347 приусадебных территорий, 93 жилых дома и два участка автомобильных дорог в пяти населенных пунктах региона.