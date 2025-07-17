Водитель элитного «Мерседеса» пострадала в аварии в Уфе

Авария случилась на проспекте Октября. Mercedes-Benz, за рулем которого была 39-летняя женщина, столкнулась с движущимся по улице 50 лет СССР Hyundai Solaris. В результате происшествия водительница «Мерседеса» получила различные травмы, ей пришлось обратиться в медучреждение, после оказания необходимой помощи была отпущена.