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Водитель элитного «Мерседеса» пострадала в аварии в Уфе

В Уфе в ДТП пострадала водитель элитной иномарки.

Источник: Комсомольская правда

Вчера вечером, 16 июля, в Уфе произошло ДТП с участием двух иномарок. Об этом рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.

Авария случилась на проспекте Октября. Mercedes-Benz, за рулем которого была 39-летняя женщина, столкнулась с движущимся по улице 50 лет СССР Hyundai Solaris. В результате происшествия водительница «Мерседеса» получила различные травмы, ей пришлось обратиться в медучреждение, после оказания необходимой помощи была отпущена.

— По факту ДТП начато административное расследование, — заявили в дорожной полиции.

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