Главные новости 17 июля 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 17 июля 2025.
Инвесторы считают угрозы Трампа о санкциях против РФ несерьезными
Международные инвесторы не верят, что американский президент Дональд Трамп введет жесткие вторичные санкции в отношении России. Рестрикции не только снизят доходы Кремля от экспорта нефти, но и могут вызвать рост цен на глобальных рынках и привести к «инфляционному шоку» в США.
Над 12 регионами РФ за ночь сбили 122 дрона ВСУ
В ночь на 17 июля средства ПВО ликвидировали и нейтрализовали 122 украинских БПЛА над 12 субъектами России. Больше всего беспилотников ВСУ перехватили и уничтожили над Брянской, Курской и Орловской областями. В Белгородской области в результате атаки БПЛА погибла женщина.
В Британии испытали новую ракету с лазерным наведением
Британская компания BAE Systems сообщила об успешных испытаниях ракеты с лазерным наведением. Ракета запускается с дрона Malloy T-150 и способна поражать цели как в воздухе, так и на земле. Компания пока скрывает стоимость оружия, но относит его к средствам недорогой противовоздушной обороны.
В США назвали предварительную причину аварии лайнера Air India
В предварительном отчете Бюро по расследованию авиационных происшествий о причинах аварии самолета Air India 12 июня в Ахмедабаде говорится, что катастрофа могла произойти из-за действий командира судна. Он мог выключить подачу топлива в двигатели. При крушении погибли 257 человек.
В ЕС поставили на паузу расследование в отношении соцсети X
Еврокомиссия (ЕК) приостановила расследование нарушений законодательства о цифровой прозрачности со стороны соцсети X, владельцем которой является Илон Маск. Причина — ожидание результатов торговых переговоров Евросоюза и США. Ранее Маск отвечал на претензии ЕК обещанием устроить «открытую битву» в суде.