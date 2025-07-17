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Главные новости 17 июля 2025 года

Последние новости за сегодня — 17 июля 2025 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 17 июля 2025.

Инвесторы считают угрозы Трампа о санкциях против РФ несерьезными

Источник: Reuters

Международные инвесторы не верят, что американский президент Дональд Трамп введет жесткие вторичные санкции в отношении России. Рестрикции не только снизят доходы Кремля от экспорта нефти, но и могут вызвать рост цен на глобальных рынках и привести к «инфляционному шоку» в США.

Над 12 регионами РФ за ночь сбили 122 дрона ВСУ

Источник: РИА "Новости"

В ночь на 17 июля средства ПВО ликвидировали и нейтрализовали 122 украинских БПЛА над 12 субъектами России. Больше всего беспилотников ВСУ перехватили и уничтожили над Брянской, Курской и Орловской областями. В Белгородской области в результате атаки БПЛА погибла женщина.

В Британии испытали новую ракету с лазерным наведением

Источник: AP 2024

Британская компания BAE Systems сообщила об успешных испытаниях ракеты с лазерным наведением. Ракета запускается с дрона Malloy T-150 и способна поражать цели как в воздухе, так и на земле. Компания пока скрывает стоимость оружия, но относит его к средствам недорогой противовоздушной обороны.

В США назвали предварительную причину аварии лайнера Air India

Источник: Reuters

В предварительном отчете Бюро по расследованию авиационных происшествий о причинах аварии самолета Air India 12 июня в Ахмедабаде говорится, что катастрофа могла произойти из-за действий командира судна. Он мог выключить подачу топлива в двигатели. При крушении погибли 257 человек.

В ЕС поставили на паузу расследование в отношении соцсети X

Источник: РИА "Новости"

Еврокомиссия (ЕК) приостановила расследование нарушений законодательства о цифровой прозрачности со стороны соцсети X, владельцем которой является Илон Маск. Причина — ожидание результатов торговых переговоров Евросоюза и США. Ранее Маск отвечал на претензии ЕК обещанием устроить «открытую битву» в суде.

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