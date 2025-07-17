Психолог предупредила об опасности общения детей с ИИ

Семейный психолог-психотерапевт, клинический психолог Анастасия Кардиакос в беседе с «Москвой 24» предупредила, что постоянное общение с искусственным интеллектом (ИИ) может спровоцировать у детей развитие депрессивного расстройства.
Как заметила собеседница телеканала, проблемы возникают, когда подросток вдруг сталкивается с реальностью, понимая, что, вместо настоящих друзей, он поддерживает общение с ИИ, что может вызвать глубокую внутреннюю боль, нередко приводящую к депрессии. Психолог предупредила, что выйти из этого состояния сложно в силу того, что у детей не развиты навыки социальной коммуникации.
Кардиакос обратила внимание на то, что при общении в реальности возникают конфронтационные ситуации, когда с человеком не соглашаются и могут поспорить, и это помогает вырабатывать различные адаптивные механизмы. Она пояснила, что благодаря этому люди становятся «богаче» на уровне реагирования, учатся отказывать, защищаться и распознавать ложь, а ИИ, в свою очередь, формирует у ребенка уверенность, что он всегда будет понят, и это убеждение представляет опасность, поскольку оно повышает риск развития депрессивного расстройства и изолированности. Последний из этих факторов может вызвать социофобию, для которой характерно нежелание видеть реальных людей, уточнила специалист.
Психолог добавила, что есть дети, которых воспитывают родители с нарциссическим типом личности, и в этом случае ИИ только усугубляет ситуацию, ведь ребенок привыкает к ответам в любое время суток и к моментальной реакции, а когда он сталкивается с реальностью, у него возникают трудности из-за того, что приходится ждать собеседника. Это приводит к возникновению проблем с коммуникацией, заключила собеседница телеканала.
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