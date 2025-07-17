Психолог предупредила об опасности общения детей с ИИ

Кардиакос обратила внимание на то, что при общении в реальности возникают конфронтационные ситуации, когда с человеком не соглашаются и могут поспорить, и это помогает вырабатывать различные адаптивные механизмы. Она пояснила, что благодаря этому люди становятся «богаче» на уровне реагирования, учатся отказывать, защищаться и распознавать ложь, а ИИ, в свою очередь, формирует у ребенка уверенность, что он всегда будет понят, и это убеждение представляет опасность, поскольку оно повышает риск развития депрессивного расстройства и изолированности. Последний из этих факторов может вызвать социофобию, для которой характерно нежелание видеть реальных людей, уточнила специалист.