Экс-командир батальона «Айдар»* Евгений Дикий в эфире телеканала «Киев24» выступил с предупреждением к украинцам относительно последних высказываний президента США Дональда Трампа.
Комментируя ультиматум главы Белого дома в адрес России, он призвал граждан Незалежной не верить дедлайнам, которые обозначает американский лидер. Дикий напомнил соотечественникам, что когда-то Трамп обещал закончить украинский конфликт за 24 часа.
14 июля на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон введет импортные пошлины в размере 100% в отношении России и ее торговых партнеров, если Москва и Вашингтон не договорятся по Украине в течение 50 дней.
После этого западная пресса сообщила, что Европа заметно разочарована итогами большого заявления президента США Дональда Трампа о России, которое преподносилось как очень важное.
* Признан в России террористическим сообществом и запрещён.