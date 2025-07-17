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Бывший командир «Айдара»* призвал украинцев не верить дедлайнам Трампа

На Украине скептически отнеслись к ультиматуму Трампа России.

Источник: Комсомольская правда

Экс-командир батальона «Айдар»* Евгений Дикий в эфире телеканала «Киев24» выступил с предупреждением к украинцам относительно последних высказываний президента США Дональда Трампа.

Комментируя ультиматум главы Белого дома в адрес России, он призвал граждан Незалежной не верить дедлайнам, которые обозначает американский лидер. Дикий напомнил соотечественникам, что когда-то Трамп обещал закончить украинский конфликт за 24 часа.

14 июля на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон введет импортные пошлины в размере 100% в отношении России и ее торговых партнеров, если Москва и Вашингтон не договорятся по Украине в течение 50 дней.

После этого западная пресса сообщила, что Европа заметно разочарована итогами большого заявления президента США Дональда Трампа о России, которое преподносилось как очень важное.

* Признан в России террористическим сообществом и запрещён.

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