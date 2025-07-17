Ученые нашли способ обойти наследственные болезни: младенцы рождаются с ДНК троих родителей

Все участницы программы имели высокий риск передачи опасных генетических мутаций своим детям. Суть метода заключается в замене поврежденных митохондрий матери на здоровые донорские. Для этого ученые переносили генетический материал из яйцеклетки матери с мутациями в донорскую яйцеклетку со здоровыми митохондриями, но без основной ДНК.