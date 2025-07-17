Ученые нашли способ обойти наследственные болезни: младенцы рождаются с ДНК троих родителей

В Великобритании на свет появились восемь младенцев с уникальным генетическим составом — их ДНК содержит материал трех разных людей. Как сообщает Sky News, это результат экспериментальной медицинской процедуры, направленной на предотвращение передачи неизлечимых наследственных заболеваний.
Все участницы программы имели высокий риск передачи опасных генетических мутаций своим детям. Суть метода заключается в замене поврежденных митохондрий матери на здоровые донорские. Для этого ученые переносили генетический материал из яйцеклетки матери с мутациями в донорскую яйцеклетку со здоровыми митохондриями, но без основной ДНК.
Из 22 женщин, прошедших процедуру, забеременели только семь, что составило 36% успешности. В результате родились восемь детей, причем пятеро из них полностью избавлены от наследственных заболеваний.
Прежде ученые Восточно-Китайского педагогического университета и лаборатории Линган добились значительного прогресса в генной науке и смогли создать так называемые редакторы митохондриальной ДНК, которые меняют плохие гены на здоровые.