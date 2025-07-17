Shot: Россиян в Египте поселили у военной базы и угрожали убить за купание в море

Ранее российские отдыхающие пожаловались, что их заселили в заброшенный египетский отель с антисанитарией. Туристам предоставили грязные и непригодные для проживания номера без света, с мусором, плесенью и со сломанной мебелью. Кроме того, на территории заведения лежали мертвые птицы и фекалии, а часть корпусов оказалась полностью заброшена.