Сергей Шелест: «Ближайшие два года Омск будет в центре знаковых событий»

«Ближайшие два года станут для омичей возможностью быть в центре знаковых событий. Это результат победы Омска по итогам федеральных голосований 2024 года, присудивших нашему городу статусы Молодежной столицы России на 2025 год и Культурной столицы России на 2026 год. Решающую роль в этой победе сыграли поддержка и активность жителей города», — подчеркнул мэр.