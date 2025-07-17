Сергей Шелест: «Ближайшие два года Омск будет в центре знаковых событий»

В сегодняшнем докладе депутатам горсовета об итогах развития Омска в 2024 году мэр Сергей Шелест остановился в том числе на ключевых достижениях в сфере культуры и общественной жизни.
«Ближайшие два года станут для омичей возможностью быть в центре знаковых событий. Это результат победы Омска по итогам федеральных голосований 2024 года, присудивших нашему городу статусы Молодежной столицы России на 2025 год и Культурной столицы России на 2026 год. Решающую роль в этой победе сыграли поддержка и активность жителей города», — подчеркнул мэр.
Еще одним важным событием стал 80-летний юбилей Великой Победы, подготовка к которому пришлась на 2024 год. Омск отметил праздник достойно — к торжественной дате были приведены в порядок все мемориальные объекты.
«Большую помощь в этом оказали меценаты. Так, “Омское моторостроительное объединение им. П. И. Баранова” выполнило реконструкцию памятника “Омичам — труженикам тыла”. Также ремонтные работы проведены на мемориалах, расположенных на территории бывшего Сибзавода, мебельной фабрики, завода им. Козицкого», — отметил роль меценатов Сергей Шелест.
Мемориальные объекты не только обновлялись, появилось в городе и принципиально новое пространство — парк «Патриот» в парке имени 30-летия Победы. Экспозиция современной военной техники, предоставленной Омску минобороны России, дополнена здесь современными медианосителями. Такая современная концепция открывает возможности для проведения в парке познавательных и зрелищных интерактивных мероприятий, интересных для посетителей любого возраста.
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