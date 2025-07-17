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Краснокнижную дикушу заметили в лесах Буреинского заповедника

Сотрудники заповедника заметили в лесу дикушу, занесенную в Красную Книгу России.

Эта редкая птица не убегает, а прячется в траве, что и стало причиной вымирания ее вида.

«Несмотря на угрозу исчезновения, дикуша наделена и некоторыми преимуществами. Она питается хвойными иголками, листьями и ягодами, что позволяет ей выживать даже в самые суровые зимы. Сложно обнаружить ее в темной тайге благодаря ее покровительственной окраске и малоподвижному образу жизни. Но именно это делает ее уязвимой — в случае вырубки лесов или пожаров шансы на выживание уменьшаются», — рассказали в заповеднике.