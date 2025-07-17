Краснокнижную дикушу заметили в лесах Буреинского заповедника

«Несмотря на угрозу исчезновения, дикуша наделена и некоторыми преимуществами. Она питается хвойными иголками, листьями и ягодами, что позволяет ей выживать даже в самые суровые зимы. Сложно обнаружить ее в темной тайге благодаря ее покровительственной окраске и малоподвижному образу жизни. Но именно это делает ее уязвимой — в случае вырубки лесов или пожаров шансы на выживание уменьшаются», — рассказали в заповеднике.