Врач Булатова: после купания в стоячем водоеме можно заболеть менингитом

После купания в стоячей воде летом можно заболеть менингитом. Об этом в беседе с NEWS.ru заявила врач-педиатр Анна Булатова.
Она отметила, что заражению менингококковой инфекцией наиболее подвержены дети. Врач добавила, что люди чаще всего считают менингит «зимней болезнью», однако вирусные формы этого заболевания чаще встречаются в теплое время года.
«Например, энтеровирусный менингит — типичное летнее заболевание, пик которого приходится на июль — август», — подчеркнула Булатова.
Она рекомендовала регулярно и тщательно мыть руки перед едой и после водных процедур. Также стоит пить только чистую воду и избегать воды из открытых источников. Лучше не купаться в стоячих водоемах, а детям запрещать нырять с открытым ртом.
Бактерии, вирусы и простейшие организмы, способные вызвать менингит, могут содержаться даже в визуально чистой воде.
При резкой слабости, головной боли, сыпи и температуре у ребенка нужно немедленно обратиться к врачу.
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