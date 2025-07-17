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Врач Булатова: после купания в стоячем водоеме можно заболеть менингитом

Заражению менингококковой инфекцией наиболее подвержены дети.

Источник: Аргументы и факты

После купания в стоячей воде летом можно заболеть менингитом. Об этом в беседе с NEWS.ru заявила врач-педиатр Анна Булатова.

Она отметила, что заражению менингококковой инфекцией наиболее подвержены дети. Врач добавила, что люди чаще всего считают менингит «зимней болезнью», однако вирусные формы этого заболевания чаще встречаются в теплое время года.

«Например, энтеровирусный менингит — типичное летнее заболевание, пик которого приходится на июль — август», — подчеркнула Булатова.

Она рекомендовала регулярно и тщательно мыть руки перед едой и после водных процедур. Также стоит пить только чистую воду и избегать воды из открытых источников. Лучше не купаться в стоячих водоемах, а детям запрещать нырять с открытым ртом.

Бактерии, вирусы и простейшие организмы, способные вызвать менингит, могут содержаться даже в визуально чистой воде.

При резкой слабости, головной боли, сыпи и температуре у ребенка нужно немедленно обратиться к врачу.

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