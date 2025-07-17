Новые пластиковые окна, мебель и бытовая техника: как столичный портал потребителя поможет обновить интерьер дома

Для тех, кто предпочитает оригинальный дизайн мебели и планирует заказать ее изготовление, ориентируясь на свои требования и вкус, полезно будет познакомиться с этим материалом. В первую очередь следует ответственно подойти к выбору компании по изготовлению мебели, изучить на сайте информацию о ней и отзывы клиентов, а также проанализировать образцы договоров на изготовление, доставку и установку мебели, которые предлагает организация. Эксперты обращают внимание, что договор на изготовление мебели не является договором купли-продажи и не может так именоваться. Это должен быть договор «на выполнение работ», «договор по изготовлению мебели» или «договор бытового подряда». Верное наименование документа будет иметь важное значение, если впоследствии придётся отстаивать права потребителя в суде. Например, когда изготовитель мебели допустил те или иные отступления от условий договора или выполнил свои обязательства с недостатками и срывом сроков.