Новые пластиковые окна, мебель и бытовая техника: как столичный портал потребителя поможет обновить интерьер дома

Лето — подходящее время, чтобы заняться своим домом. Теплая погода идеально подходит для проветривания, в магазинах пестрят объявления о сезонной распродаже мебели и бытовой техники. Именно поэтому летом многие горожане предпочитают обновлять интерьер своей квартиры, устанавливать пластиковые окна, покупать мебель и бытовую технику.
В Департаменте информационных технологий города Москвы рассказали, как с помощью материалов столичного портала потребителя без нервов и серьезных последствий для кошелька можно выбрать качественные товары для дома и добросовестных исполнителей услуг.
— Рекомендации экспертов подскажут, что следует учитывать при выборе мебели и технически сложной бытовой техники, а также какую информацию следует предварительно получить у исполнителя, чтобы услуги по установке пластиковых окон, изготовлению мебели или ремонту бытовой техники были выполнены качественно и в срок. Кроме того, материалы портала помогут защитить свои права в случае возникновения спорных ситуаций с продавцами и исполнителями услуг, — рассказали в пресс-службе Департамента информационных технологий города Москвы.
Устанавливаем пластиковые окна.
Пластиковые окна просты в уходе, обладают эстетичным внешним видом, обеспечивают теплоизоляцию, герметичность и звукоизоляцию. Они защищают от шума и сквозняков, не требуют покраски и сложного ухода, а в зависимости от дизайна формируют индивидуальность домашнего пространства. Однако их изготовление и установка требуют от исполнителя опыта и определенной квалификации. Чтобы в итоге получить качественные стеклопакеты, которые прослужат долгие годы, эксперты советуют еще до заключения договора изучить полную информацию об исполнителе, сроках проведения работ, качестве материалов, формах оплаты и многом другом.
Также, прежде чем подписать договор, следует удостовериться, что в нем указаны не только данные об исполнителе и сроках проведения работ, но и порядок их приемки, процедура демонтажа и вывоза старых окон, гарантийные обязательства и ответственность исполнителя в случае некачественного выполнения работ по договору. Если же после заключения договора мастера нарушили сроки изготовления и установки окон, то заказчик вправе назначить новый срок или разорвать договор, потребовав возмещения расходов. Также он может поручить выполнение работ третьим лицам, либо завершить установку стеклопакетов своими ресурсами.
Выбираем мебель.
При выборе мебели эксперты советуют помимо внешнего вида и стилевых решений, ориентироваться в первую очередь на качество, чтобы исключить любое негативное воздействие на человека. В одном из материалов портала потребителя можно узнать о том, как и какую информацию следует получить, прежде чем оплатить товар. Продавец или изготовитель мебели обязан предоставить достоверную информацию о товаре в виде маркировки или инструкции по эксплуатации и сборке, если мебель поставляется в разобранном виде. Мебель должна быть изготовлена так, чтобы она обеспечивала механическую, химическую, санитарно-гигиеническую, пожарную и электрическую безопасность.
Бывает, что из-за габаритов мебели не у каждого продавца есть возможность разместить весь ассортимент в торговых помещениях своего магазина. Из-за этого покупателю не всегда удается внимательно осмотреть товар и проверить, нет ли в нем недостатков. И лишь по факту доставки или в процессе сборки он узнает о неприятных «сюрпризах», например сколах или трещинах. В этом случае эксперты советуют быть внимательными в момент доставки и прежде, чем подписывать акт приема-передачи, вскрыть упаковку и внимательно осмотреть весь товар на предмет наличия или отсутствия повреждений. А если упаковка не вскрывалась, то в акте приема можно сделать соответствующую запись о том, что товар принят и осмотрен без вскрытия упаковки.
Для тех, кто предпочитает оригинальный дизайн мебели и планирует заказать ее изготовление, ориентируясь на свои требования и вкус, полезно будет познакомиться с этим материалом. В первую очередь следует ответственно подойти к выбору компании по изготовлению мебели, изучить на сайте информацию о ней и отзывы клиентов, а также проанализировать образцы договоров на изготовление, доставку и установку мебели, которые предлагает организация. Эксперты обращают внимание, что договор на изготовление мебели не является договором купли-продажи и не может так именоваться. Это должен быть договор «на выполнение работ», «договор по изготовлению мебели» или «договор бытового подряда». Верное наименование документа будет иметь важное значение, если впоследствии придётся отстаивать права потребителя в суде. Например, когда изготовитель мебели допустил те или иные отступления от условий договора или выполнил свои обязательства с недостатками и срывом сроков.
Выбираем технически сложные товары.
Покупка нового телевизора, холодильника или компьютера требует грамотного выбора. Чтобы ожидания совпали с реальностью, перед выбором технически сложного товара необходимо ознакомится с материалами этой статьи. В первую очередь, покупая бытовую технику, следует запросить у продавца полную и достоверную информацию о товаре: основные характеристики, цену и условия покупки, гарантийный срок, правила и условия эффективного и безопасного использования, срок службы, адрес, наименование изготовителя или продавца, а также данные о подтверждении соответствия товаров обязательным требованиям. Если неисправность новой техники была обнаружена уже дома, можно вернуть товар продавцу в течение 15 календарных дней со дня покупки, а также потребовать возврата уплаченной суммы. Также можно заменить неработающую технику на товар этой же марки или на такой же товар другой марки с соответствующим перерасчетом покупной цены. Если же недостатки обнаружены позже, потребитель имеет право на гарантийный ремонт.
Если в процессе покупки или уже после оплаты услуги или товара с продавцом (исполнителем) возникли спорные ситуации, решить которые по устному обращению он отказывается, потребитель имеет право составить письменную претензию. О том, как это сделать, расскажет статья «Досудебный порядок урегулирования спора по вопросам защиты прав потребителей». Также составить претензию или судебный иск можно с помощью готового шаблона на портале.
Портал потребителя создан в 2022 году Правительством Москвы и столичным Управлением Роспотребнадзора. На ресурсе размещено более 230 материалов: статьи, инструкции, памятки, вебинары, интервью экспертов. Помимо практических рекомендаций экспертов, в публикациях также содержатся наименования соответствующих нормативных актов, на которые можно опираться при общении с юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями для защиты прав потребителей. Проконсультироваться по вопросам защиты прав потребителей также можно по телефону круглосуточной горячей линии Управления Роспотребнадзора по г. Москве: +7 (495) 539−36−96.
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