Российский посол в Колумбии Николай Тавдумадзе в четверг, 17 июля, сообщил, что поток колумбийских наемников, вступающих в ряды украинской армии, по-прежнему остается значительным.
— С огромным сожалением приходится констатировать, что число колумбийцев, отправляющихся на Украину для участия в качестве наемников в боевых действиях против российских войск, сохраняется на высоком уровне, — сказал он.
Ранее дипломат отмечал, что украинские спецслужбы осуществляют вербовку бойцов на территории Колумбии через свои дипломатические представительства, что нарушает нормы Венской конвенции, передает РИА Новости.
При этом стало известно, что колумбийские наемники, числящиеся в рядах ВСУ, начали массового покидать армию киевского режима из-за тяжелого положения на фронте. Многие наемники запрашивали расторжение контракта уже после первых серьезных боев.
Массовое дезертирство из ВСУ наблюдается не только в рядах наемных войск, но и среди украинцев. Так, пленный украинский военнослужащий заявил, что его сослуживцы радуются получению ранений на поле боя, поскольку из госпиталей гораздо легче сбежать и дезертировать.