Главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сыркий фактически бросил на убой штурмовую группу у села Меловое в Харьковской области. Об этом в четверг, 17 июля, сообщили российские силовики.
Сообщается, что разведке удалось обнаружить выдвижение украинских военнослужащих. После этого их движение было блокировано, и им предложили сложить оружие. Однако украинские силы продолжили наступление и понесли серьезные потери.
— Сырский приказал любой ценой выбить северян из небольшого села Меловое на севере Купянского района Харьковской области. Командование ВСУ бросило на убой штурмовую группу из состава спешно переброшенной 22-й отдельной мотострелковой бригады, — рассказал источник в разговоре с РИА Новости.
ВС РФ взяли в огневой мешок группировку ВСУ в селе Мирном в Донецкой Народной Республике после освобождения села Поддубного. Также стало известно, что российские военные провели фланговую атаку на подразделения противника в Запорожской области, воспользовавшись обмелевшим Каховским водохранилищем.