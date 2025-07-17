Разработан биопрепарат, активирующий иммунитет у растений

Препарат разработали сотрудники Новосибирского института органической химии (НИОХ) СО РАН, а его испытания проводили в ИЦиГ СО РАН. В ходе лабораторных исследований ученые описали некоторые защитные механизмы растения, работу которых активизирует обработка препаратом. В частности, он повышает накопление особых рецепторов на поверхности клеток растений, реагирующих на хитин в оболочке гриба, и вызывающих иммунную реакцию на заражение патогеном. А также способствует накоплению в зараженных тканях пероксида водорода, который разрушает гриб.