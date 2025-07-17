В Екатеринбурге начинается суд над супругой бывшего вице-мэра

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, Контеевой вменяют пособничество в получении взятки в крупном размере по предварительному сговору, а также пособничество в вымогательстве в целях получения имущества в особо крупном размере. Согласно обвинительному заключению, супруг подсудимой Виктор Контеев в целях незаконного обогащения решил организовать на территории продовольственной базы № 4 нелегальное получение денег от арендаторов складских помещений и реализующих продукцию на территории предприятия. По версии следствия, Контеева оказала содействие в получении ее мужем через посредника взятки в крупном размере, а именно 51,28% доли в уставном капитале ООО «Продовольственная база № 4» рыночной стоимостью более 77 млн рублей.