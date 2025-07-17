Создана модель для изучения синдрома Синглтона-Мертена

По данным пресс-службы, редкий пациент был найден при поддержке специалистов НМИЦ им. В. А. Алмазова, где и был собран биологический материал. Затем ученые ИНЦ РАН выделили из крови клетки, несущие ядра, внесли в них четыре гена и репрограммировали — получили образцы, которые соответствуют клеткам очень раннего эмбриона. Благодаря специальному оборудованию и профильным специалистам полученная клеточная модель может храниться сколько угодно и использоваться для изучения механизмов синдрома Синглтона-Мертена.