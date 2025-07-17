В Ростовской области к юбилею Шолохова откроют казачий корпус

К 125-летию со дня рождения Михаила Шолохова в Ростовской области планируют открыть кадетское казачье училище. Это Юрий Слюсарь обсудил с главой Шолоховского района.
Известно, что первых воспитанников корпус примет к 2030 году.
— Это патриотическое воспитание, прекрасное образование, спортивное и культурное развитие нашей молодежи, — отметил Юрий Слюсарь.
Во время встречи обсудили и проблемы района. Так, жители ждут мост в хуторе Меркуловский, который связывает населенные пункты, школу и больницу. Однако на его строительство необходимо около 60 миллионов рублей. Сейчас власти будут думать, как помочь району с этой проблемой.
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