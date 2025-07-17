В Ростовской области к юбилею Шолохова откроют казачий корпус

Во время встречи обсудили и проблемы района. Так, жители ждут мост в хуторе Меркуловский, который связывает населенные пункты, школу и больницу. Однако на его строительство необходимо около 60 миллионов рублей. Сейчас власти будут думать, как помочь району с этой проблемой.