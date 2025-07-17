Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области к юбилею Шолохова откроют казачий корпус

К 2030 году в Ростовской области заработает кадетское казачье училище.

Источник: Комсомольская правда

К 125-летию со дня рождения Михаила Шолохова в Ростовской области планируют открыть кадетское казачье училище. Это Юрий Слюсарь обсудил с главой Шолоховского района.

Известно, что первых воспитанников корпус примет к 2030 году.

— Это патриотическое воспитание, прекрасное образование, спортивное и культурное развитие нашей молодежи, — отметил Юрий Слюсарь.

Во время встречи обсудили и проблемы района. Так, жители ждут мост в хуторе Меркуловский, который связывает населенные пункты, школу и больницу. Однако на его строительство необходимо около 60 миллионов рублей. Сейчас власти будут думать, как помочь району с этой проблемой.

Подпишись на нас в Telegram!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.

Моченые яблоки и пироги с секретом: Что в семье писателя Михаила Шолохова ставили на стол в Яблочный спас.

В музее раскрыли рецепты фирменного пирога Шолохова и казачьих угощений к Яблочному спасу (подробнее).