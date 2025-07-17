В Театр кошек Куклачева в Москве приняли трех котов из зоны СВО

В московском Театре кошек Куклачева приняли на «работу» трёх котов, вывезенных из зоны проведения специальной военной операции. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента культуры Москвы, после периода карантина и адаптации с животными начнут заниматься специалисты.
«Благодаря бойцам и волонтерам животные получили второй шанс на жизнь. Котов вывезли из районов под Курском и Донецкой Народной Республики», — уточнили в пресс-службе.
Коты проделали сложный путь. Их приходилось отправлять в коробках вместе с гуманитарной помощью, а иногда даже на бронетехнике, добавили в столичном департаменте культуры.
Заслуженный артист России Дмитрий Куклачев отметил, что, совместные усилия АНО «Кошкин дом», группы компаний «ВИК» и журнала «Питомцы» подарили этим животным шанс на новую жизнь. Побывавшие на передовой коты получили не только приют, но и возможность стать частью большого коллектива.
Ранее Куклачев объяснил, как кот из Белгородской области предсказывает атаки ВСУ.