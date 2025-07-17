В Театр кошек Куклачева в Москве приняли трех котов из зоны СВО

Заслуженный артист России Дмитрий Куклачев отметил, что, совместные усилия АНО «Кошкин дом», группы компаний «ВИК» и журнала «Питомцы» подарили этим животным шанс на новую жизнь. Побывавшие на передовой коты получили не только приют, но и возможность стать частью большого коллектива.