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В Театр кошек Куклачева в Москве приняли трех котов из зоны СВО

Труппу Театра кошек Куклачева пополнили коты, которых эвакуировали из Курской области и ДНР.

Источник: Аргументы и факты

В московском Театре кошек Куклачева приняли на «работу» трёх котов, вывезенных из зоны проведения специальной военной операции. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента культуры Москвы, после периода карантина и адаптации с животными начнут заниматься специалисты.

«Благодаря бойцам и волонтерам животные получили второй шанс на жизнь. Котов вывезли из районов под Курском и Донецкой Народной Республики», — уточнили в пресс-службе.

Коты проделали сложный путь. Их приходилось отправлять в коробках вместе с гуманитарной помощью, а иногда даже на бронетехнике, добавили в столичном департаменте культуры.

Заслуженный артист России Дмитрий Куклачев отметил, что, совместные усилия АНО «Кошкин дом», группы компаний «ВИК» и журнала «Питомцы» подарили этим животным шанс на новую жизнь. Побывавшие на передовой коты получили не только приют, но и возможность стать частью большого коллектива.

Ранее Куклачев объяснил, как кот из Белгородской области предсказывает атаки ВСУ.