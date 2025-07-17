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СМИ: в Египте российским туристам запретили купаться под угрозой расстрела

В Египте российских туристов, прилетевших отдыхать в пятизвездочный отель, поселили напротив военной базы и запретили плавать в море, пишет телеграм-канал SHOT.

В Египте российских туристов, прилетевших отдыхать в пятизвездочный отель, поселили напротив военной базы и запретили плавать в море, пишет телеграм-канал SHOT.

Согласно публикации, приехавшим россиянам запретили купаться и даже «пригрозили застрелить, если кто-то приблизится к пляжу».

Этот отель курорта Шарм-эш-Шейха находится, как уточняется, рядом с местной военной базой, в 700 метрах от армейской части. Отдыхающие также жалуются на грохот от стрельбищ и ранние подъемы военных.

Туроператоры, по данным канала, не предупредили россиян о таких условиях. Между тем путевка на двоих обошлась в 250 тысяч рублей за 10 дней.