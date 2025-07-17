Приставы изъяли бутовских коз у фермера после повреждения 146 кустов. Видео

По данным РЕН ТВ, основанием для вмешательства приставов стал иск коммунальных служб, поданный в декабре прошлого года. Козы Аникеева повредили 146 кустов на территории Бутово. Несмотря на то, что растения не были полностью уничтожены и необходимости в их высадке заново не возникло, вопрос о возмещении ущерба рассматривался в суде.