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Приставы изъяли бутовских коз у фермера после повреждения 146 кустов. Видео

Сотрудники Федеральной службы судебных приставов провели изъятие знаменитых «бутовских коз» у московского фермера Валерия Аникеева. Операция была связана с ранее возникшим конфликтом по поводу повреждения 146 городских кустов.

Козы Аникеева повредили 146 кустов на территории Бутово.

Сотрудники Федеральной службы судебных приставов провели изъятие знаменитых «бутовских коз» у московского фермера Валерия Аникеева. Операция была связана с ранее возникшим конфликтом по поводу повреждения 146 городских кустов.

По данным РЕН ТВ, основанием для вмешательства приставов стал иск коммунальных служб, поданный в декабре прошлого года. Козы Аникеева повредили 146 кустов на территории Бутово. Несмотря на то, что растения не были полностью уничтожены и необходимости в их высадке заново не возникло, вопрос о возмещении ущерба рассматривался в суде.

Аникеев настаивал на своей правоте и подчеркивал, что всегда действует в рамках закона. Суд встал на его сторону, отказав коммунальщикам в удовлетворении иска. После изъятия около 30 коз были помещены в специальный транспорт для перевозки. Предварительно, животных планируется временно разместить в одном из московских зоопарков. Животные не проявляли сопротивления.

В беседе с журналистами Аникеев рассказал, что рэпер Джиган предлагал помощь в строительстве загонов для животных. Однако фермер подчеркнул, что основная проблема заключается не в отсутствии инфраструктуры, а в нехватке земли для содержания коз.