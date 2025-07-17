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Трамп заявил об изменении рецептуры Coca-Cola в США

Американский президент Дональд Трамп заявил, что компания Coca-Cola согласилась для американского рынка вернуть в свои продукты тростниковый сахар и исключить его заменители.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что компания Coca-Cola согласилась для американского рынка вернуть в свои продукты тростниковый сахар и исключить его заменители.

Официального подтверждения от бренда пока не поступало, но представитель компании пообещал позже предоставить детали, подчеркнув интерес президента к продукту.

Инициатива рассматривается в рамках программы «Сделаем Америку снова здоровой» (MAHA), связанной с министром здравоохранения Робертом Кеннеди-младшим, ранее критиковавшим избыточное потребление сахара и кукурузного сиропа.

Медицинские эксперты отмечают, что с точки зрения здоровья разницы между двумя подсластителями нет. Глава Ассоциации переработчиков кукурузы предупредил, что изменение рецепта может привести к потере рабочих мест и росту импорта сахара без ощутимой пользы. При этом Флорида, родной штат Трампа, остается крупнейшим производителем тростникового сахара в США, передает агентство Reuters.

Coca-Cola является любимым напитком американского лидера. Однажды он рассказал, что посетители Овального кабинета в Белом доме зачастую принимают кнопку для заказа газировки за пульт запуска ядерного оружия.

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