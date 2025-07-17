Трамп заявил об изменении рецептуры Coca-Cola в США

Медицинские эксперты отмечают, что с точки зрения здоровья разницы между двумя подсластителями нет. Глава Ассоциации переработчиков кукурузы предупредил, что изменение рецепта может привести к потере рабочих мест и росту импорта сахара без ощутимой пользы. При этом Флорида, родной штат Трампа, остается крупнейшим производителем тростникового сахара в США, передает агентство Reuters.