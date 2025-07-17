Эксперт Силаев назвал признаки слежки и взлома телефона

Он добавил, что самопроизвольные перезагрузки, зависания, неожиданное включение экрана, посторонние звуки во время звонков, странные SMS и MMS с символами или ссылками — также повод насторожиться. Это может быть результатом работы вредоносного ПО, хотя не всегда однозначно указывает на прослушку.