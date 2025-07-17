Эксперт Силаев назвал признаки слежки и взлома телефона

Быстрая разрядка батареи, рост интернет-трафика и появление новых файлов могут указывать на взлом устройства, сообщил эксперт Юрий Силаев из МИРЭА.
Он добавил, что самопроизвольные перезагрузки, зависания, неожиданное включение экрана, посторонние звуки во время звонков, странные SMS и MMS с символами или ссылками — также повод насторожиться. Это может быть результатом работы вредоносного ПО, хотя не всегда однозначно указывает на прослушку.
Эксперт подчеркнул, что постоянный перегрев устройства даже в режиме ожидания требует внимания. Особенно если в памяти появляются неизвестные файлы, приложения, скрытые архивы или .apk-файлы. Системные программы, которые запрашивают подозрительные разрешения, тоже могут быть признаком взлома.
Он посоветовал при первых подозрениях удалить все незнакомые приложения, обновить операционную систему, запустить антивирусную проверку и проверить доступ к микрофону, камере и геолокации. В крайних случаях можно сделать сброс до заводских настроек. Если есть основания полагать, что ведется слежка, следует обратиться к специалистам по кибербезопасности, передает Агентство городских новостей «Москва».
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