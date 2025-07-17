Восемь здоровых младенцев с ДНК троих родителей родились в Великобритании

В Великобритании родились восемь младенцев с генетическим материалом от трёх доноров благодаря экспериментальной методике коррекции неизлечимых наследственных патологий.
Как передаёт Sky News, все участницы исследования имели повышенный риск передачи потомству опасных для жизни заболеваний из-за мутаций в митохондриальной ДНК.
Учёные поясняют: из яйцеклетки или эмбриона матери-носителя дефектного гена извлекают материал, удаляют повреждённую митохондриальную ДНК, после чего трансплантируют его в донорскую яйцеклетку или эмбрион со здоровыми митохондриями, предварительно освобождённый от собственного ядерного генома.
Согласно данным средства массовой информации, в исследовании участвовали 22 женщины, семи из которых удалось достичь беременности. В результате на свет появились восемь новорождённых, причём пятеро младенцев родились без признаков наследственных болезней. Успешность методики составила 36%.
Напомним, что в 2015 году британские законодатели одобрили исследования по созданию детей от трёх биологических родителей. Цель научных изысканий — предотвращение передачи митохондриальных заболеваний, если мать является носителем соответствующих мутаций.
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