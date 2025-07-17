Восемь здоровых младенцев с ДНК троих родителей родились в Великобритании

Учёные поясняют: из яйцеклетки или эмбриона матери-носителя дефектного гена извлекают материал, удаляют повреждённую митохондриальную ДНК, после чего трансплантируют его в донорскую яйцеклетку или эмбрион со здоровыми митохондриями, предварительно освобождённый от собственного ядерного генома.