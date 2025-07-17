В Смоленской области продолжается поддержка промышленных предприятий

Инвестиционный проект включает в себя техническое перевооружение и реконструкцию производственного комплекса, капитальный ремонт зданий, закупку современного оборудования, а также создание инженерного центра и испытательной лаборатории. Общий объём инвестиций в первый этап проекта составит более 500 млн руб, -написал в своём Телеграм-канале губернатор Смоленской области Василий Анохин.
На заводе будут производить импортозамещающее оборудование для уличного и архитектурного освещения. Планируется, что серийное производство начнется в 2026 году, его объем составит до 200 тысяч единиц продукции в год.
Особое внимание уделяется развитию кадрового потенциала. Предприятие сотрудничает со смоленским филиалом Национального исследовательского университета «МЭИ» и содействует открытию новых образовательных программ в Гагаринском многопрофильном колледже.
Этот проект не только укрепит промышленный потенциал региона, но и станет важным шагом к обеспечению импортозамещения в сфере светотехнического оборудования, -подчеркнул Василий Анохин.