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«В фуре с заявленным секонд-хендом было 80% новой одежды». «Беллегпром» высказал претензии к секонд-хендам в Беларуси

«Беллегпром» озвучил претензию к секонд-хендам в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

«Беллегпром» озвучил претензию к секонд-хендам в Беларуси. Подробности в интервью телеканалу ОНТ рассказала заместитель председателя концерна Наталия Мороз.

— Любой рынок — это определенная емкость, вот есть 8−10 миллионов населения. Они определенное количество одежды покупают. Неважно где, — отметила представитель концерна.

Мороз добавила, что любой игрок на рынке намеревается свою нишу отобрать. Говоря про магазины секонд-хенд, замглавы уточнила, что они не конкуренты «Беллегпрому».

— Что они делают плохо, так это то, что под видом секонд-хенда в страну ввозятся новые вещи, — заявила Наталия Мороз.

По ее словам, подобное является несправедливым и снижает конкурентоспособность товаров концерна. Замглавы обратила внимание: почему они могут ввозить новые вещи, потому что не уплачивают таможенные пошлины, которая на секонд-хенд низкая.

— Более того, мы помогали нашим органам проводить определенные проверки, когда оказывалось, что в фуре с заявленным секонд-хендом было 80% новой одежды — несправедливо, — акцентировала внимание заместитель главы «Беллегпрома».

Тем временем Белстат посчитал, что белорусы тратят за один поход в магазин 29,2 рубля.

Кстати, белоруска рассказала, как смогла вырастить гигантскую клубнику: «Вес ягоды составил 173,5 грамма».

Вместе с тем Белгидромет предупредил о грозах утром и днем 17 июля почти по всей Беларуси.