Число бесплатных пересадок между метро и МЦД выросло на 11,9% за полгода

Как уточняется, чтобы воспользоваться бесплатной пересадкой нужно оплатить проезд удобным для себя способом: «Тройкой», банковской картой, виртуальной «Тройкой» или биометрией. При этом тот же способ оплаты следует использовать при пересадке на метро или Московском центральном кольце (МЦК). Также необходимо прикладывать карту при входе и выходе на станциях МЦД.