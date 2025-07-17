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Число бесплатных пересадок между метро и МЦД выросло на 11,9% за полгода

В январе — июне 2025 года пассажиры совершили на 11,9% больше бесплатных пересадок между метро и Московскими центральными диаметрами (МЦД) по сравнению с прошлогодним показателем. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Источник: Агентство «Москва»

«С января по июнь 2025 года пассажиры совершили более 70 млн бесплатных пересадок между метро и МЦД. Это на 11,9% больше показателей аналогичного периода прошлого года», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра города по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Как уточняется, чтобы воспользоваться бесплатной пересадкой нужно оплатить проезд удобным для себя способом: «Тройкой», банковской картой, виртуальной «Тройкой» или биометрией. При этом тот же способ оплаты следует использовать при пересадке на метро или Московском центральном кольце (МЦК). Также необходимо прикладывать карту при входе и выходе на станциях МЦД.

В ведомстве добавили, что сервис доступен в течение 90 или 120 минут в зависимости от маршрута.

«Благодаря выгодным тарифам и бесплатной пересадке на метро, МЦК и между диаметрами москвичи экономят на ежедневных поездках до 49%, а жители Московской области — до 72%. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжим развивать гибкие тарифные решения, чтобы поездки всегда оставались комфортными и выгодными для пассажиров», — подчеркнул Ликсутов.

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