Россиянам объяснили, что больше всего влияет на их пенсию: И это не стаж

Объем уплаченных страховых взносов влияет на размер пенсии больше, чем длительность трудового стажа. Россияне, которые работали официально, но за небольшую зарплату, по действующей в стране пенсионной системе будут получать пенсию объективно меньше тех, у кого стаж меньше, но высокий официальный доход. Об этом в интервью ТАСС сообщил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.
По его словам, размер страховой пенсии по старости зависит от уровня официальной зарплаты, с которой уплачиваются взносы, из которых формируются индивидуальные пенсионные коэффициенты. Получается, чем больше была зарплата, тем больше баллов в год начисляется гражданину.
«Но даже при наличии длительного трудового стажа итоговая сумма пенсии может быть весьма умеренной, если в течение трудовой жизни человек получал доход на уровне ниже среднего или часть времени работал неофициально, без отчислений», — указал он.
Парламентарий напомнил, что с 1 января этого года один пенсионный балл стоит 145 рублей 69 копеек, а фиксированная выплата составляет 8 907 рублей 70 копеек. Так что обладатель 60 пенсионных баллов получит пенсию около 17 600 рублей, плюс индексированные начисления.
Накануне председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил ввести ежеквартальную индексацию пенсий, чтобы их размер не отставал от роста цен.
Кроме того, сообщалось, что с 1 августа каждого пятого пенсионера в России ждет прибавка. Сайт KP.RU рассказал, кому и на сколько поднимут пенсии.