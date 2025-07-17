Россиянам объяснили, что больше всего влияет на их пенсию: И это не стаж

Объем уплаченных страховых взносов влияет на размер пенсии больше, чем длительность трудового стажа. Россияне, которые работали официально, но за небольшую зарплату, по действующей в стране пенсионной системе будут получать пенсию объективно меньше тех, у кого стаж меньше, но высокий официальный доход. Об этом в интервью ТАСС сообщил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.