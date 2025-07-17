В Белгородской области могут усилить меры безопасности из-за БПЛА ВСУ

Власти Белгородской области планируют усилить меры безопасности в регионе в связи с увеличившейся угрозой украинских беспилотных атак. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.
«Сейчас вместе с силовыми структурами, фактически каждый день, будем рассматривать вопросы усиления мер безопасности. принимаем комплекс мер, который постоянно меняется исходя из видов угроз. И, конечно же, доведение информации об угрозах, хотя понимаем, что не все БПЛА детектируются, поэтому не всегда есть возможность известить об угрозе атак», — отметил чиновник.
Гладков подчеркнул, что накануне в результате украинских атак в регионе погибли три человека и 17 пострадали.
Минувшей ночью, в период с 23:30 до 07:00 мск, в Белгородской области сбили пять беспилотников ВСУ, средствами противовоздушной обороны (ПВО). А ранее, с 20:00, — 29 летательных аппаратов.