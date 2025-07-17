Роскачество нашло кишечную палочку в сыре нескольких марок

Эксперты также выявили нарушения в маркировке ряда сыров. Например, французский сыр Fromager d"Affinos Excellence продавался на развес без даты изготовления, срока годности и данных об импортере. В семи образцах не была указана плесень Geotrichum candidum, хотя ее наличие подтверждено лабораторно. Это безопасный ингредиент, но его сокрытие противоречит требованиям законодательства. В сырах Schonfeld и Treville выявлены расхождения между фактическим и заявленным содержанием белка и жира. Однако ни в одном из исследованных образцов не обнаружено признаков фальсификации: вся продукция изготовлена из настоящего молока, без антибиотиков, консервантов и опасных добавок.