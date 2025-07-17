Крымский мост: обстановка и время ожидания проезда

В 7 утра со стороны Тамани ожидали проезда 700 транспортных средств, а из Керчи — 99 автомобилей.
«В очереди со стороны Тамани находится 490 транспортных средств. Ожидание около двух часов», — говорится в публикации по состоянию на 9.00.
На выезде из Крыма обстановка похожая. Там в очереди к досмотровым пунктам стоят 425 автомобиля, время ожидания также около двух часов.
На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода — все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.
Оптимальное время проезда через мостовой переход с 1:00 до 7:00 — в эти часы в очереди меньше всего машин. Также можно планировать проезд в понедельник, с 8 до 16. Самые напряженные часы — с 17:00 до 23:00, дни — пятница, суббота и воскресенье. На самом мосту всегда свободно.