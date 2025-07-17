Крымский мост: обстановка и время ожидания проезда

Оптимальное время проезда через мостовой переход с 1:00 до 7:00 — в эти часы в очереди меньше всего машин. Также можно планировать проезд в понедельник, с 8 до 16. Самые напряженные часы — с 17:00 до 23:00, дни — пятница, суббота и воскресенье. На самом мосту всегда свободно.