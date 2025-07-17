Красноярский край увеличивает запасы на случай ЧС

С начала текущего года резерв был пополнен более чем на десять тысяч единиц материала и продолжает увеличиваться. В планах — закупка утепленной верхней одежды. Предметы первой необходимости приобретаются как для пополнения запасов, так и для обновления и замены устаревшего имущества.