Красноярский край увеличивает запасы на случай ЧС

В краевой Центр ГО и ЧС поступила крупная партия индивидуальных рационов питания общим весом более двух с половиной тонн, что вдвое превышает объем закупок прошлого года.
Ольга Щербакова, специалист отдела по работе со специальным имуществом Центра ГО и ЧС, отметила, что запасы материальных резервов реглярно пополняются, чтобы в случае ЧС обеспечить население всем необходимым.
В настоящее время краевой Центр ГО и ЧС на 100% укомплектован материальными ресурсами, необходимыми для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Это позволяет оперативно обеспечить пострадавших всем необходимым: от индивидуальных рационов питания и воздухонагревателей до постельных принадлежностей, свечей, спичек и палаток.
С начала текущего года резерв был пополнен более чем на десять тысяч единиц материала и продолжает увеличиваться. В планах — закупка утепленной верхней одежды. Предметы первой необходимости приобретаются как для пополнения запасов, так и для обновления и замены устаревшего имущества.
На складах Центра ГО и ЧС регулярно проводятся проверки состояния запасов. На сегодняшний день все необходимое находится в отличном состоянии и готово к использованию по назначению.
Как раннее писал «МК в Красноярске», в Красноярском крае увеличены выплаты пострадавшим от ЧС. Заместитель председателя правительства Красноярского края Леонид Шорохов отметил, что государство должно облегчать жизнь тем, кто оказался в трудной ситуации, и брать на себя ответственность за защиту людей в моменты их уязвимости.