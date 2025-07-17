Два самолета из-за ограничений в Пулково ушли на запасные аэродромы

Два самолета, как рассказали в пресс-службе компании «Воздушные ворота Северной столицы» (оператор аэропорта), ушли на запасные аэродромы за время действия временных ограничений в аэропорту «Пулково». Было задержано 16 рейсов.
В «Пулково» для обеспечения безопасности полетов вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
На запасные аэродромы, как информирует пресс-служба, за период действия ограничений ушло два борта.
В настоящее время ограничения сняты. Восстановление расписания планируется в течение дня.