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Два самолета из-за ограничений в Пулково ушли на запасные аэродромы

Два самолета, как рассказали в пресс-службе компании «Воздушные ворота Северной столицы» (оператор аэропорта), ушли на запасные аэродромы за время действия временных ограничений в аэропорту «Пулково».

Два самолета, как рассказали в пресс-службе компании «Воздушные ворота Северной столицы» (оператор аэропорта), ушли на запасные аэродромы за время действия временных ограничений в аэропорту «Пулково». Было задержано 16 рейсов.

В «Пулково» для обеспечения безопасности полетов вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

На запасные аэродромы, как информирует пресс-служба, за период действия ограничений ушло два борта.

В настоящее время ограничения сняты. Восстановление расписания планируется в течение дня.