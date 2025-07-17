Эксперты рассказали о пяти самых опасных обитателях Черного моря

Также стоит остерегаться морского дракончика — рыбы с ядовитыми шипами на жабрах и плавниках. Укол вызывает острую боль, отек и онемение конечности. Возможны головокружение, судороги и повышение температуры. При укусе требуется немедленная медицинская помощь. Скат-хвостокол, обитающий у дна, вооружен ядовитым шипом на хвосте. Его укол очень болезненный и может вызвать судороги, онемение и даже остановку сердца у чувствительных людей. Чаще всего скаты ранят людей, случайно наступивших на них.