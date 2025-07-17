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Эксперты рассказали о пяти самых опасных обитателях Черного моря

Некоторые обитатели Черного моря могут представлять опасность для отдыхающих. В первую очередь это медузы — аурелия и корнерот.

Некоторые обитатели Черного моря могут представлять опасность для отдыхающих. В первую очередь это медузы — аурелия и корнерот.

Аурелия вызывает ожоги, покраснение, зуд и отеки, особенно на лице, шее и в паху. У детей возможна повышенная температура, но тяжелые осложнения случаются редко. Главная опасность — множественные ожоги при столкновении с целым скоплением медуз, что может вызвать аллергию. Корнерот — самая ядовитая медуза Черного моря. Она достигает 80 сантиметров в диаметре и весит более 10 килограммов. Ее щупальца покрыты мощными стрекательными клетками, а при контакте возможны волдыри, озноб, головная боль и лихорадка.

Также стоит остерегаться морского дракончика — рыбы с ядовитыми шипами на жабрах и плавниках. Укол вызывает острую боль, отек и онемение конечности. Возможны головокружение, судороги и повышение температуры. При укусе требуется немедленная медицинская помощь. Скат-хвостокол, обитающий у дна, вооружен ядовитым шипом на хвосте. Его укол очень болезненный и может вызвать судороги, онемение и даже остановку сердца у чувствительных людей. Чаще всего скаты ранят людей, случайно наступивших на них.

Еще один опасный обитатель — морской ерш, или скорпена. Его шипы также содержат яд, вызывающий сильную боль, покраснение и отек. При тяжелых реакциях возможны тошнота, судороги и нарушение дыхания, передает РИАМО.

Купание в море сразу после шторма или сильного ливня может серьезно навредить здоровью и привести к тяжелым, а в некоторых случаях — необратимым последствиям.