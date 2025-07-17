Их вывозили на бронетехнике: спасенные коты с передовой стали артистами Театра Куклачева

Трое спасенных котов, вывезенных из районов вблизи зоны специальной военной операции, нашли приют в московском Театре кошек Куклачева. Как сообщает РИА Новости со ссылкой пресс-службу департамента культуры Москвы, после прохождения карантина и адаптации с животными начнут работать специалисты театра.
Котов доставили из районов под Курском и территории Донецкой Народной Республики. Спасение проходило в непростых условиях: животных вывозили вместе с гуманитарной помощью — в коробках, а иногда даже на бронетехнике.
«Мы объединились с АНО “Кошкин дом”, журналом “Питомцы” и группой компаний “ВИК”, чтобы дать этим животным шанс начать все сначала. Благодаря совместным усилиям фронтовые кошки получили не просто крышу над головой, но и возможность стать частью чего-то большего», — приводятся в сообщении слова заслуженного артиста России Дмитрия Куклачева.
В театре уточнили, что после периода адаптации будет оценено, кто из новых питомцев обладает цирковыми способностями.
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