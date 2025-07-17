Их вывозили на бронетехнике: спасенные коты с передовой стали артистами Театра Куклачева

Ранее «КП-Пермь» писал, что танкист с позывным «Тяпа» из Перми, участвующий в СВО, рассказал о своих питомцах, которые помогают ему справляться с тяготами службы. Его кот Мишаня — настоящий антистресс: скучает во время отъездов хозяина, спит на его месте и встречает мурлыканьем после возвращения. Также у него есть собака по кличке Тяпа — ее принес боевой товарищ, погибший при освобождении Авдеевки.