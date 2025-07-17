В РФ призвали ужесточить наказание для матерей за оставление ребенка

Депутат Брянской областной думы и руководитель движения «Россия Православная» Михаил Иванов призвал серьезно ужесточить наказание для матерей, оставляющих своих детей. Об этом парламентарий заявил в беседе с NEWS.ru.
По его мнению, существующие наказания за подобные преступления недостаточно строгие, что создает опасный прецедент безнаказанности.
«Сейчас получается, что бросать детей в туалетах аэропортов или ночных клубов — это и не преступление. Закон работает так, что подобные поступки остаются безнаказанными. Это недопустимо», — подчеркнул Иванов.
Он поддержал действия органов опеки, которые подали иск о лишении родительских прав россиянки, бросившей младенца в аэропорту Антальи. При этом девушка может вернуть ребенка, если докажет, что действовала в состоянии стресса.
Напомним, 19-летняя россиянка Екатерина Бурнашкина, бросившая новорожденную дочь, а аэропорту Антальи, хочет вернуть девочку. Между тем, ребенка уже перевезли в Россию и устроили в приёмную семью.