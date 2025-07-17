Глава Союза армян России Абрамян призвал Пашиняна уйти в отставку

Премьер-министр Армении Никол Пашинян должен покинуть свой пост или отказаться от участия в будущих выборах президента республики, поскольку он не сдержал обещаний, данных народу. Такое заявление в четверг, 17 июля, сделал глава Союза армян России Ара Абрамян.
Он подчеркнул, что Пашинян не имеет морального права продолжать занимать пост главы правительства. По словам Абрамяна, если премьер действительно думает о благе армянского народа, то его уход станет наиболее верным решением.
Общественный деятель также отметил, что Пашинян не оправдал доверия избирателей, так и не выполнив данные им обещания.
— Сделал столько, сколько мог. Ну, хорошо или плохо, но нажимай стоп, все, скажи народу: Вы меня просите, вот я не мог делать то, что я вам обещал, получилось точно наоборот, но вот я, исходя из этого, я хочу уходить, — отметил Абрамян в беседе с РИА Новости.
Ранее Пашинян заявил, что Армения скорее выйдет из Организации Договора о коллективной безопасности, чем разморозит свое участие.
26 июня заместитель министра иностранных дел страны Ваан Костанян заявил, что Армения примет «окончательное решение» по ОДКБ в случае, если члены организации, в том числе Россия, не выступят с политическим заявлением о нападении Азербайджана на территорию Армении в 2021 и 2022 годах.