Более 40 тыс. православных прошли крестным ходом в Екатеринбурге до Ганиной Ямы

Крестный ход отправился из центра Екатеринбурга около 3:00, а первые крестоходцы пришли в Ганину Яму после 6:00.
17 июля отмечается как день памяти святых Царственных Страстотерпцев из императорской семьи Романовых и их помощников: императора Николая II, императрицы Александры, царевича Алексея, великих княжон Ольги, Татьяны, Марии, Анастасии и страстотерпца праведного врача Евгения.
Напомним, в связи с проведением крестного хода в Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля движение транспорта было ограничено. С 11 по 21 июля в Екатеринбурге проходит традиционный международный фестиваль «Царские Дни», посвященный памяти императорской семьи. В рамках фестиваля 15 июля в культурно-просветительском центре «Царский» открылась выставка икон «Небесные покровители Императорского Дома Романовых».