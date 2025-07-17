Более 40 тыс. православных прошли крестным ходом в Екатеринбурге до Ганиной Ямы

Напомним, в связи с проведением крестного хода в Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля движение транспорта было ограничено. С 11 по 21 июля в Екатеринбурге проходит традиционный международный фестиваль «Царские Дни», посвященный памяти императорской семьи. В рамках фестиваля 15 июля в культурно-просветительском центре «Царский» открылась выставка икон «Небесные покровители Императорского Дома Романовых».