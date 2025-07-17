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В Москве согласовали проект дома по программе реновации в районе Новогиреево

В Москве согласовали проект жилого дома по программе реновации в районе Новогиреево. Его возведут на месте снесенного пятиэтажного жилого дома.

Источник: Агентство «Москва»

Об этом сообщил Иван Щербаков — председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в Комплекс градостроительной политики.

«Согласован очередной проект многоквартирного дома по программе реновации в районе Новогиреево. Это будет четырёхсекционное здание переменной этажности на 470 квартир», — рассказал он.

Новостройка появится по адресу: Свободный проспект, владение 12.

В каждой секции на первом этаже будут помещения общественного назначения с отдельными входами с улицы общей площадью 1,1 тыс. кв. м.

Между ними сделают вестибюли жилой части с колясочными, комнатами консьержа и зонами для размещения почтовых ящиков.

В секциях будет по три лифта, в том числе оборудованные режимом перевозки пожарных бригад.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что в этом году новое жилье по программе реновации получили больше 18 тысяч москвичей.

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