В Москве согласовали проект дома по программе реновации в районе Новогиреево

Об этом сообщил Иван Щербаков — председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в Комплекс градостроительной политики.
«Согласован очередной проект многоквартирного дома по программе реновации в районе Новогиреево. Это будет четырёхсекционное здание переменной этажности на 470 квартир», — рассказал он.
Новостройка появится по адресу: Свободный проспект, владение 12.
В каждой секции на первом этаже будут помещения общественного назначения с отдельными входами с улицы общей площадью 1,1 тыс. кв. м.
Между ними сделают вестибюли жилой части с колясочными, комнатами консьержа и зонами для размещения почтовых ящиков.
В секциях будет по три лифта, в том числе оборудованные режимом перевозки пожарных бригад.
Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что в этом году новое жилье по программе реновации получили больше 18 тысяч москвичей.