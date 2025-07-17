Американский кинорежиссер Оливер Стоун подчеркнул, что испытывает гордость за свою киноленту о российском лидере Владимире Путине и уверен в её актуальности. Об этом он рассказал в интервью итальянской газете La Repubblica.
«Я им (фильмом — прим. ред.) очень горжусь. Думаю, он по-прежнему актуален. Я задал ему важные вопросы. И, прежде всего, об Украине. Это была серьезная проблема уже в 2016 году», — отметил документалист.
Он добавил, что его привлекают как Россия, так и США. По словам Стоуна, он стремится к тому, чтобы между этими государствами было взаимопонимание.
На протяжении многих лет, с 2000 по 2014 год, у Вашингтона и Москвы были отличные отношения. Все изменилось после переворота на Украине, который был спровоцирован Соединенными Штатами, подчеркнул режиссер.
Рассуждая о возможном фильме о главе США Дональде Трампе, Стоун заметил, что это был бы «фильм о хаосе». Он добавил, что понимает, куда движется американский лидер.
Ранее сообщалось, что фильм о Путине «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» стал самым рейтинговым документальным кино «России 1» за последние пять лет.