ВЦИОМ: 40% россиян не нашли преимуществ в цифровом рубле

В России возросло непонимание сути цифрового рубля. Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), имеющегося в распоряжении РБК, 40% граждан не видят в нем преимуществ перед обычными деньгами — год назад таких было на 9% меньше. Еще 37% респондентов не смогли назвать ни одного плюса новой валюты.