ВЦИОМ: 40% россиян не нашли преимуществ в цифровом рубле

В России возросло непонимание сути цифрового рубля. Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), имеющегося в распоряжении РБК, 40% граждан не видят в нем преимуществ перед обычными деньгами — год назад таких было на 9% меньше. Еще 37% респондентов не смогли назвать ни одного плюса новой валюты.
Лишь каждый десятый участник исследования отметил безопасность цифрового рубля как главное достоинство. По 3% опрошенных выделили удобство расчетов и государственный контроль. При этом 12% россиян опасаются утечки персональных данных.
Почти половина респондентов (45%) имеют лишь поверхностное представление о цифровом рубле, а 43% вообще не понимают его сути. Хорошо разбираются в вопросе только 7% граждан, преимущественно молодежь от 18 до 24 лет.
Ранее KP.RU подробно объяснил, что такое цифровой рубль, чем он будет полезен, зачем нужен, почему ему уделяется такое пристальное внимание и многое другое, связанное с новой валютой в России.