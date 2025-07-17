Россиянам в Египте запретили купаться под угрозой расстрела: что стало причиной

Как уточняется, отель находится в 700 метрах от военной базы. В итоге отдыхающие слышат грохот от стрельбищ и ранние подъемы солдат. При этом туроператоры не предупредили россиян о таких условиях, а за путевку им пришлось заплатить в 250 тысяч рублей на двух человек на десять дней.