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Россиянам в Египте запретили купаться под угрозой расстрела: что стало причиной

SHOT: туристам из РФ в Шарм-эш-Шейхе запретили купаться под угрозой расстрела.

Источник: Комсомольская правда

Российских туристов, приехавших отдыхать в пятизвездочный отель в Шарм-эш-Шейхе, поселили прямо напротив военной базы и запретили плавать в море, передает Telegram-канал SHOT.

«Им запретили купаться в море и пригрозили застрелить, если кто-то приблизится к пляжу… Отель Stella Di Mare Beach Hotel & Spa курорта Шарм-эш-Шейха находится рядом с местной военной базой», — сказано в публикации.

Как уточняется, отель находится в 700 метрах от военной базы. В итоге отдыхающие слышат грохот от стрельбищ и ранние подъемы солдат. При этом туроператоры не предупредили россиян о таких условиях, а за путевку им пришлось заплатить в 250 тысяч рублей на двух человек на десять дней.

Напомним, в декабре стало известно о задержании группы российских туристов в Тунисе. Они попали в тюрьму Mornaguia, известную своими пыточными камерами. Выяснилось, что россияне находились в населенном пункте Хайдра около Алжира, где находятся объекты «чувствительной инфраструктуры», в том числе в ведении Минобороны республики.