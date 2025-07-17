Роскачество обнаружило кишечную палочку в сыре Бри российских производителей

Также в семи образцах (в том числе Treville, «Атон» и «Нормандия») не был указан компонент Geotrichum candidum, хотя лабораторно его наличие подтверждено. Это безопасная плесень, но сокрытие состава — нарушение закона. Также зафиксированы расхождения в содержании белка и жира у Treville и Schonfeld, передает ТАСС.