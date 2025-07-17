Роскачество обнаружило кишечную палочку в сыре Бри российских производителей

Роскачество обнаружило кишечную палочку в сыре Бри с белой плесенью брендов «Егорлык молоко», Vitalat, Schonfeld, Treville, «ВкусВилл», Metro Chef и «Городецкая сыроварня». Об этом в четверг, 17 июля, сообщили в пресс-службе организации.
Помимо этого, во французском сыре Fromager d"Affinos Excellence выявлены нарушения маркировки: отсутствовали дата изготовления, срок годности и данные об импортере.
Также в семи образцах (в том числе Treville, «Атон» и «Нормандия») не был указан компонент Geotrichum candidum, хотя лабораторно его наличие подтверждено. Это безопасная плесень, но сокрытие состава — нарушение закона. Также зафиксированы расхождения в содержании белка и жира у Treville и Schonfeld, передает ТАСС.
Глава ведомства Максим Протасов заявил о намерении Роскачества свести к нулю уровень поддельного сыра в пицце. Он отметил, что организация на протяжении двух лет регулярно отслеживает качество продукции этой категории и ведет борьбу с подделками.
Ранее Национальный союз производителей молока (Союзмолоко) уже фиксировал рост объема фальсификата молочной продукции на отечественном рынке, что было особенно заметно в сегменте сыров и сливочного масла.