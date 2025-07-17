Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ялте ограничат движение большегрузов днем

В том числе это касается подъезда и выгрузки товаров в магазинах.

Источник: Комсомольская правда

На заседании комиссии по безопасности дорожного движения в Ялте приняли решение о введении ограничений на движение грузового транспорта в дневное время. Об этом стало известно из заявления главы местной администрации Янины Павленко.

В соответствии с новыми правилами, грузовые автомобили не смогут въезжать в центр города и поселки в дневное время. Ограничения в том числе распространяются на магазины, где происходит разгрузка и погрузка товаров.

«Понимаем, что на ночной шум могут поступить жалобы от жителей — их будем разбирать в индивидуальном порядке», — отметила Павленко.