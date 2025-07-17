В Ялте ограничат движение большегрузов днем

На заседании комиссии по безопасности дорожного движения в Ялте приняли решение о введении ограничений на движение грузового транспорта в дневное время. Об этом стало известно из заявления главы местной администрации Янины Павленко.
В соответствии с новыми правилами, грузовые автомобили не смогут въезжать в центр города и поселки в дневное время. Ограничения в том числе распространяются на магазины, где происходит разгрузка и погрузка товаров.
«Понимаем, что на ночной шум могут поступить жалобы от жителей — их будем разбирать в индивидуальном порядке», — отметила Павленко.