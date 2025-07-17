Российские ученые разработали телевизор для дальтоников

Цветовая слепота, или дефицит цветового зрения (ДЦЗ), — это наследственное нарушение, при котором человек не может видеть или различать все или некоторые цвета. За восприятие цвета отвечают особые рецепторы в глазу — колбочки, которые чувствительны к красному, зелёному и синему цвету. Если эти рецепторы работают неправильно или не работают совсем, то восприятие цветов нарушается.