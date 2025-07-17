Российские ученые разработали телевизор для дальтоников

Российские специалисты создали алгоритм, который позволяет улучшать качество изображения на обычных телевизорах и дисплеях для людей с нарушением цветового зрения. О новом методе, опубликованном в журнале Journal of Imaging, рассказал Дмитрий Николаев, доктор технических наук и научный руководитель исследования.
Этот метод позволяет сохранить естественность изображения как для людей с нарушениями цветового зрения, так и для тех, у кого цветовосприятие в норме. Специалисты утверждают, что эта технология позволит производить телевизоры и мониторы для людей с нарушением цветовосприятия, используя уже существующие модели.
«У современного телевизора, у которого есть нейропроцессор, а у дорогих моделей она есть, просто должна быть новая прошивка, которая позволит через меню включить данный режим. Точно так же и для смартфонов — специальный режим для дальтоников», — пояснил Николаев.
Цветовая слепота, или дефицит цветового зрения (ДЦЗ), — это наследственное нарушение, при котором человек не может видеть или различать все или некоторые цвета. За восприятие цвета отвечают особые рецепторы в глазу — колбочки, которые чувствительны к красному, зелёному и синему цвету. Если эти рецепторы работают неправильно или не работают совсем, то восприятие цветов нарушается.
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