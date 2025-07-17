В США пришли в уныние от реакции России на ультиматум Трампа по Украине

14 июля на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон введет пошлины в размере 100% в отношении России и ее торговых партнеров, если Москва и Вашингтон не договорятся по Украине в течение 50 дней.