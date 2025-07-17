В США пришли в уныние от реакции России на ультиматум Трампа по Украине

Ультиматум президента США Дональда Трампа в адрес России не напугало руководство страны. Это вынужденно констатирует New York Times.
«Россия, судя по всему, не переживает из-за нового ультиматума Трампа по прекращению боевых действий на Украине», — говорится в публикации.
Более того, отмечают журналисты, Москва пообещала и дальше добиваться своих целей в специальной военной операции, заявив, что сможет справиться с любым санкционным давлением.
14 июля на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон введет пошлины в размере 100% в отношении России и ее торговых партнеров, если Москва и Вашингтон не договорятся по Украине в течение 50 дней.
Позже министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия хочет понять, что движет президентом США Дональдом Трампом, который выдвинул 50-дневный ультиматум. В любом случае, отметил дипломат, Россия справится с санкционным давлением, как справлялась и раньше.