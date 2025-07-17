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«Вел себя очень агрессивно и начал бросаться». Волк пришел на детскую площадку в минской Сеннице

Милиция застрелила агрессивного волка на детской площадке в минской Сеннице.

Источник: Комсомольская правда

Милиция застрелила агрессивного волка на детской площадке в минской Сеннице. Подробности рассказала БелТА начальник управления информации и общественных связей МВД Наталья Сахарчук.

По ее словам, 17 июля ночью примерно в 01.00 в Минский РУВД поступила информация, что волк находится на детской площадке, расположенной в минской Сеннице. На место оперативно выехали участковый инспектор и милиционер-водитель Минского РУВД.

— Волк вел себя очень агрессивно и начал бросаться. Было принято незамедлительное решение использовать табельное оружие и его обезвредить, — сообщила Сахарчук.

Тем временем молния расколола пополам дерево во дворе жилого дома в Барановичах.

Кстати, смерч образовался во время ливня под Минском.