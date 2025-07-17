Депутаты Омского горсовета высоко оценили итоги работы мэрии в 2024 году

«В результате планомерной работы в течение прошлого и предыдущих годов обновляется пассажирский транспорт. Сегодня доля новых троллейбусов составляет 66%, автобусов — 40%. Ремонтируются мосты. В прошлом году был капитально отремонтирован Ленинградский мост, в следующем году будет завершен капремонт моста имени 60-летия ВЛКСМ. Кроме того, строятся и ремонтируются школы, появляются новые общественные пространства, ремонтируются дороги. Гуляя или проезжая по Омску, невооруженным взглядом видно, как наш любимый город преображается и меняется к лучшему».