Депутаты Омского горсовета высоко оценили итоги работы мэрии в 2024 году

Сегодня, 17 июля, мэр Омска Сергей Шелест выступил с докладам об итогах деятельности администрации в 2024 году в Омском городском совете. В отчетном документе наши отражение все сферы жизни города. Ключевыми темами стали благоустройство, реализация приоритетных национальных проектов, ремонт школ, работа над бюджетом, участие застройщиков в развитии сети соцучреждений города и возведении новых кварталов, призванных кардинальным образом улучшить архитектурный облик города.
Как отметил Сергей Шелест, сегодня город стабильно развивается. Об этом свидетельствуют прозвучавшие в докладе цифры и факты, оценки независимых экспертов. К примеру, по оценке минстроя, в прошлом году Омск впервые вошел в число городов-миллионников с комфортной городской средой.
«Такие итоги — результат нашей совместной работы со всеми уровнями власти, с депутатами Омского городского Совета, правительством Омской области, командой городской администрации. Все мы вместе сделали все от нас зависящее, чтобы город Омск развивался, становился лучше и комфортнее для наших жителей», — подчеркнул Сергей Шелест.
За работу, проделанную администрацией Омска в 2024 году, депутаты поставили команде мэра твердую «пятерку».
«Очень показательно, что доклад мэра Сергея Николаевича Шелеста был принят депутатами без единого замечания, — прокомментировал итоги пленарного заседания председатель Омского городского совета Владмир Корбут. — Было сделано многое: построено значительное количество новых линий наружного освещения, дорог, ремонтировались мосты, детские сады и школы. В целом весь бюджет был направлен на развитие инфраструктуры и решение социальных вопросов».
Со своей стороны председатель комитета горсовета по вопросам транспортной инфраструктуры Юрий Арчибасов отметил высокие результаты по обновлению и оптимизации работы общественного транспорта.
«В результате планомерной работы в течение прошлого и предыдущих годов обновляется пассажирский транспорт. Сегодня доля новых троллейбусов составляет 66%, автобусов — 40%. Ремонтируются мосты. В прошлом году был капитально отремонтирован Ленинградский мост, в следующем году будет завершен капремонт моста имени 60-летия ВЛКСМ. Кроме того, строятся и ремонтируются школы, появляются новые общественные пространства, ремонтируются дороги. Гуляя или проезжая по Омску, невооруженным взглядом видно, как наш любимый город преображается и меняется к лучшему».
Депутат горсовета, председатель комитета по финансово-бюджетным вопросам Сергей Грушичев дал высокую оценку команде мэрии не только в решении глобальных городских вопросов, но и в работе с конкретными обращениями жителей.
«Как депутат я получаю обратную связь от населения и хочу поблагодарить всю команду администрации за эту работу. Нас слышат, нас понимают, все обращения жителей, которые мы отрабатывали с администрацией города, были исполнены», — сказал Грушичев.