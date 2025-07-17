Крупнейший марсианский метеорит продали за 5,3 миллиона долларов на аукционе

Самый крупный марсианский метеорит под названием NWA 16788 был продан на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке за рекордные 5,3 миллиона долларов. Его масса составляет 24 килограмма, что примерно на 70 процентов больше веса второго по величине марсианского метеорита. Об этом сообщили в аукционном доме Sotheby’s.