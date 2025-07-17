Крупнейший марсианский метеорит продали за 5,3 миллиона долларов на аукционе

Самый крупный марсианский метеорит под названием NWA 16788 был продан на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке за рекордные 5,3 миллиона долларов. Его масса составляет 24 килограмма, что примерно на 70 процентов больше веса второго по величине марсианского метеорита. Об этом сообщили в аукционном доме Sotheby’s.
— NWA 16788 покрыт красновато-коричневой корой плавления, придающей ему безошибочно узнаваемый марсианский оттенок. На поверхности метеорита также видны углубления, образовавшиеся в результате нагрева во время быстрого снижения в атмосфере Земли, — говорится в материале.
Считается, что этот метеорит отделился от поверхности Марса после столкновения с астероидом и преодолел около 225 миллионов километров в космосе, прежде чем упасть в пустыню Сахара. Из-за высокой температуры часть камня превратилась в стекло.
Объект был найден охотником за метеоритами в ноябре 2023 года. Отмечается, что этот метеорит стал самым дорогим в мире, передает сайт аукционного дома.
Ранее легендарную шляпу Индианы Джонса, которую носил актер Харрисон Форд в фильме 1984 года «Индиана Джонс и Храм судьбы», продали на аукционе за 630 тысяч долларов. Головной убор ушел с торгов в Лос-Анджелесе 15 августа прошлого года.